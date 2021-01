Aktuelle Coronazahlen

Auch zwei weitere Todesfälle gibt es in Zusammenhang mit dem Corona-Virus seit gestern, das heißt bisher haben 141 Menschen in Müheim die Infektion nicht überlebt. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen (Inzidenz) liegt heute laut Robert Koch- Institut bei 99,6. Ab dem 1. Februar öffnet das Mülheimer Impfzentrum. Alle über 80-Jährigen werden in der kommenden Woche per Post informiert, wann und wie sie sich impfen lassen können. Termine können voraussichtlich ab dem 25. Januar gemacht werden. Mehr Infos dazu gibt es hier.