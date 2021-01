Aktuell 436 Mülheimer in Quarantäne

Bei uns in Mülheim sind aktuell 250 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 25.1., 6 Uhr). Seit Ausbruch der Pandemie gibt es 154 Todesfälle. 436 Mülheimer sitzen aktuell in Quarantäne. Die Inzidenz liegt aktuell bei 86,2 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen.