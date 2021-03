Aktuell 103 Corona-Fälle in Mülheim

In Mülheim sind aktuell 103 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das zeigen aktuelle Zahlen aus dem Krisenstab. 277 Mülheimer sind auf Anweisung des Gesundheitsamts aktuell in Quarantäne. 5.335 gelten mittlerweile wieder als gesund. Die Inzidenz ist seit gestern leicht gestiegen. Sie liegt aktuell bei 46,3 (gestern 41) Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche.