Aktionswoche soll fürs Ehrenamt begeistern

Unter dem Motto "Wir suchen dich! Engagiere dich im Sport" informiert der MSB über ehrenamtlichen Einsatz im Sportbereich und möchte viele neue Leiter für die Vereinsarbeit gewinnen. Außerdem hat der Sportbund auf seiner Homepage eine Übungsleiterbörse eingerichtet. Hieran kann sich jeder Verein beteiligen. Außerdem sind in den nächsten Tagen noch mehrere Aktionen geplant. Am Montag (14.11.) findet außerdem noch eine Infoveranstaltung im Haus des Sport statt - in Präsenz und online. Hierbei wird es darum gehen, welche Tätigkeiten im Mülheimer Sport übernommen werden oder auch Qualifikationen, die erworben werden können. Zu dieser Veranstaltung muss man sich vorab anmelden:





Mail: janis.micheel@msb-mh.de, Telefon: 0208 / 30 850-38