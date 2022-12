Aktion Lichtblicke – Weihnachten mit Sarah Connor

"Not so Silent Night" - das hat Sarah Connor auf ihrem neuen Weihnachtsalbum angekündigt und einige von euch konnten sich davon überzeugen. Megastar Sarah Connor spielte ein exklusives Weihnachtskonzert in stimmungsvoller Kulisse und das alles auch noch für den guten Zweck!

Bilder vom Sarah Connor Konzert

Sarah Connor - Ring Out The Bells (Official Video)

Aktion Lichtblicke

Seit 1998 unterstützen wir in ganz NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die in Not geraten sind. Mit dabei sind die 45 NRW-Lokalradios, radio NRW, die Caritasverbände der fünf NRW-Bistümer sowie die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Jetzt Spenden.

Alle Infos zur Aktion Lichtblicke e.V. findet ihr HIER.