Aktion Lichtblicke - Sonderaktion: Das große DANKE! - jetzt bewerben

Seit 25 Jahren unterstützen wir zusammen mit unserer Aktion Lichtblicke bedürftige Kinder und Familien aus NRW. Wer hätte mit Start Ende der 90er Jahre gedacht, dass unsere Aktion Lichtblicke so erfolgreich sein würde? In 25 Jahren sind NRW-weit über 86 Millionen an Spendengeldern eingegangen. Damit konnten wir über 250.000 Kindern und ihren Familien wieder ein Lachen schenken.

Wir wollen, dass ihr eure sozialen Ideen und Projekte umsetzen könnt

Gesellschaftlicher Zusammenhalt und soziales Engagement sind heute wichtiger denn je. Es gibt so viele gute Ideen und Projekte, die einen echten Mehrwert für (benachteiligte) Kinder und Jugendliche bieten. Aber oft scheitert die Umsetzung an den finanziellen Mitteln, die nicht vorhanden sind. Bei der Sonderaktion „Das große Danke!“ wollen wir deshalb gemeinsam mit der Aktion Lichtblicke eure Pläne mit bis zu 25.000 Euro unterstützen.

Ihr wollt eine marode Sportstätte sanieren, euren Verein mit Materialien, Trikots oder Sportgeräten ausstatten, Hilfsangebote und Freizeitaktivitäten zur besseren Integration von jungen Geflüchteten umsetzen oder Erlebnisangebote für Jugendtreffs umsetzen? Jedes gute Projekt, das sich an Kinder und Jugendliche wendet, ist herzlich willkommen.

Bewerbt euch jetzt mit euren Projekten - bis zu 25.000 Euro finanzielle Unterstützung für eure Ideen möglich

Bewerbt euch jetzt – auch stellvertretend für euren Verein, euren Verband oder eure Initiative – für unsere Sonderaktion "Das große DANKE!" und reicht eure Ideen und Projekte ein. Wir dürfen dabei für die besten Ideen insgesamt 25.000 Euro vergeben. Ihr wollt mitmachen? Dann füllt einfach unser Formular hier unten aus.

Wir wünschen euch viel Erfolg und sind gespannt auf eure tollen Ideen und Projekte, mit denen ihr euch für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen stark macht. In diesem Sinne sagen wir einfach DANKE!

Teilnahmebedingungen und FAQs

Alle Informationen zur Aktion Lichtblicke - Sonderaktion "Das große DANKE!" findet ihr in unseren Teilnahmebedingungen und FAQs.

Bewerbungsende ist voraussichtlich am 24.11.2023, 23.59 Uhr.

Die Teilnahmebedingungen findet ihr HIER

Die FAQs findet ihr HIER