Wir sind STARK! - Sommer-Spezial von Aktion Lichtblicke und Sozialstiftung NRW

Wenn sich zwei namhafte soziale Organisationen zusammentun, kann etwas Großes dabei herauskommen. Unter dem Motto "Wir sind STARK!" arbeiten die Aktion Lichtblicke e. V. und die SozialstiftungNRW erstmals zusammen, um mit einem Sommer-Spezial Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen in schwierigen sozialen Verhältnissen oder Lebensphasen zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihren Platz in unserer Gesellschaft zu finden.

5 Millionen Euro stehen für Wir sind STARK! zur Verfügung

Die SozialstiftungNRW feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Zu diesem besonderen Anlass stellt sie für die Umsetzung des Projekts "Wir sind STARK!" insgesamt 5 Millionen Euro in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. Gemeinsam mit der Aktion Lichtblicke e. V. und den NRW-Lokalradios ruft sie im Frühjahr 2024 Organisationen der Freien Wohlpflege NRW auf, sich mit ihren Ideen und Projekten um die bereitgestellten Fördermittel zu bewerben.

Wer alles zur Bewerbung aufgerufen wird

Angesprochen sind darüber hinaus aber auch andere soziale Einrichtungen wie Kirchengemeinden, Jugendtreffs, Vereine oder Initiativen, die karitativ tätig sind und die Zielgruppe Kinder und Jugendliche fest im Blick haben. Die Aktion Lichtblicke und die Sozialstiftung NRW sind auf der Suche nach interessanten, spannenden Projekten und Initiativen, die einen sichtbaren Mehrwert für belastete Kinder und Jugendliche haben, ihnen nachhaltig neue Möglichkeiten aufzeigen, ihr Selbstvertrauen stärken und Freude in den Alltag bringen. Als Beispiele sind Gestaltungsmaßnahmen in sozial benachteiligten Stadtteilen, die Organisation von Treffen, Freizeitaktivtäten oder Ausflüge, Bildungs- und Betreuungsinitiativen, Aktionen im Bereich Kunst und Kultur oder kreative Gestaltung in Workshops für Musik, Tanz oder Theater zu nennen.

Das ist das Projekt Wir sind STARK!

Soziale Ungleichheit, Armut, das Erleben von Diskriminierung und Gewalt, die Bedrohung durch Antisemitismus oder Fluchterfahrungen können den Alltag von Kindern und Jugendlichen sehr prägen und tiefe seelische Narben hinterlassen. Mit dem Sommer-Spezial "Wir sind STARK!" wollen die Aktion Lichtblicke und die SozialstiftungNRW den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft durch positive Angebote und Aktivitäten neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen und ihr Selbstbewusstsein nachhaltig stärken.

Alle Infos zu eurer Bewerbung

Die Bewerbungsphase startet am 29. März und endet am 30. Juni 2024. Die Umsetzung der Projekte sollte vorzugsweise im Sommer bzw. in den NRW-Sommerferien, spätestens aber in den NRW-Herbstferien stattfinden. Bei längerfristigen Maßnahmen wie z. B. bauliche Veränderungen oder länger angelegte Projekte können ggfs. auch längere Zeiträume vereinbart werden.