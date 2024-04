Aktion für sicheren Schulweg geht weiter

Zum vierten Mal in Folge fand die Veranstaltung in der KiTa Sterntaler statt. Die Sponsoren - darunter Sparkasse und DEKRA - haben in den letzten elf Jahren rund 90.000 Euro ausgegeben, damit Kinder sicher zur Schule kommen, heißt es. Dass das nötig ist, zeige ein Blick in die Unfallstatistik der Polizei. Im letzten Jahr stieg die Zahl der verunglückten Kinder von 53 auf 55, sagt die Verkehrswacht. Die Zahl der Schulwegunfälle stieg demnach von 3 auf 8. Die Aktion zum Schulstart soll deshalb auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden.