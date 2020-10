Aktienstraße: Feuerwehr rettet 25 Menschen

In Mülheim hat die Feuerwehr am Abend dutzende Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Gegen 21:15 Uhr waren die Einsatzkräfte in die Aktienstraße alarmiert worden. Laut einem Sprecher hatten in einem Treppenhaus abgestellte Matratzen, Möbel und Kinderwagen in Flammen gestanden.





© Feuerwehr Mülheim