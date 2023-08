Akteure für Weltkindertag gesucht

Mögliche Angebote beim Mülheimer Weltkindertag sind Spielstationen wie Torwandschießen, Dosenwerfen etc., Kinderschminken, Bastelaktionen, Hüpfburg, Kuchen, Waffeln, Grillstand oder auch Foodtruck. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Weltkindertag wird am 17.September in der MüGa gefeiert.





