Adventsmarkt endgültig abgesagt

Die aktuelle Lage aber lasse das einfach nicht zu, heißt es von Pro Altstadt, das wäre unverantwortlich. Aber es wird eine weihnachtliche Dekoration für den gemütlichen Weihnachtsbummel in der Altstadt geben, heißt es.

Centro Weihnachtsmarkt wartet noch ab

Am Centro in Oberhausen dagegen werden die Buden gerade weiter aufgebaut. Eine Absage für den Weihnachtsmarkt dort gibt es noch nicht. Die Verantwortlichen warten noch auf die neue Coronaschutzverordnung und eine entsprechende Ansage der Stadt. Genauso sieht es für die geplanten Weihnachts-Buden in der Mülheimer Innenstadt auf der Schloßstraße aus. Unsere Nachbarstadt Duisburg dagegen hatte den großen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wegen der hohen Corona-Zahlen schon vor einer Woche abgesagt.