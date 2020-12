Advents-Angebote der evang. Kirche als Broschüre

Wie kreativ die evangelischen Kirchengemeinden in Mülheim mit den Corona-Kontaktbeschränkungen im Advent umgehen, zeigt jetzt eine Broschüre, die in den Kirchen und an vielen öffentlichen Stellen ausliegt. Das meldet der Kirchenkreis an der Ruhr.

© Smileus - Fotolia