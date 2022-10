ADFC bietet Termine rund um Fahrradreparatur

Der Mülheimer ADFC sagt, dass es unter Jugendlichen ein großes Interesse an der Technik gibt, aber nur selten jemanden, der ihnen das "Schrauben" beibringt. Eigene Fahrräder müssen mitgebracht werden. An den beiden Terminen werden dann grundlegende Kenntnisse zu Werkzeug, Bereifung, Bremse, Licht und Schaltung vermittelt. Die Termine sind am 6. und 13. November in der Radstation. Pro Termin gib es nur fünf Plätze. Wer Interesse hat, sollte sich also schnell anmelden, und zwar hier per Mail: voss.carsten@posteo.de