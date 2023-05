ADAC: Ab 14 Uhr drohen die längsten Staus

Im Autobahnkreuz wird heute Abend die Zufahrten von der A40 auf die die A3 in Richtung Köln gesperrt. Das hat die Autobahn GmbH angekündigt. Demnach werden die Zufahrten von heute 20 Uhr bis Montagfrüh 5 Uhr dicht gemacht. In dieser Zeit steht auf der A3 in Fahrtrichtung Köln nur eine Fahrspur zur Verfügung. Mit besonders viel Stau rechnet der ADAC heute Nachmittag, morgen Vormittag und am Montag. Weil in einigen Bundesländern auch noch der Dienstag schulfrei ist, kann es auch an dem Tag noch voll auf den Straßen werden. Im vergangenen Jahr war der Freitag vor Pfingsten der drittstaureichste Tag des Jahres.