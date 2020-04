Abi-Prüfungen sollen so normal wie möglich ablaufen

Die rund 920 Abiturienten in diesem Jahr in Mülheim sollen ihre Abi-Prüfungen so normal wie möglich ablegen können. Das haben uns mehrere Schulleiter gesagt. Die Schulschließungen wegen des Coronavirus hatten für ein Durcheinander gesorgt, woraufhin der Prüfungsstart um 3 Wochen nach hinten verschoben wurde. (Demnach sind die Abi-Prüfungen nun vom 12. Mai bis 25. Mai.)

© Dmitry Vereshchagin - Fotolia