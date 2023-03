Abfalleimer in Flammen

Die Feuerwehr hat am Abend in Mülheim-Mitte einen Brand gelöscht. Gegen 18 Uhr waren die Einsatzkräfte in die Engelbertusstraße gerufen worden. In der Küche eines Wohnhauses war ein Mülleimer in Flammen aufgegangen.

© Feuerwehr Mülheim an der Ruhr (Symbolbild)