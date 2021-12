Ab sofort gelten verschärfte Corona-Regeln

Ab heute (28.12.) gelten in NRW - und damit auch bei uns in Mülheim - strengere Corona-Regeln. Die neue Coronaschutzverordnung bleibt bis zum 12. Januar in Kraft. Sie setzt die Beschlüsse der letzten Bund-Länder-Konferenz um.

© creativeneko/shutterstock.com