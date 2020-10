Ab heute wieder Maskenpflicht im Unterricht

Das gilt erstmal bis zu den Weihnachtsferien. Für Grundschulen und den Offenen Ganztag ändert sich nichts. Außerdem soll in den Klassenräumen alle 20 Minuten gelüftet werden, die Schüler sollten sich also entsprechend wärmer anziehen. Für Räume oder Sporthallen, in denen Lüften nicht möglich ist, stellt das Land 50 Millionen Euro für mobile Lüftungsgeräte zur Verfügung.