Ab heute können wir unseren Grünschnitt wieder abgeben

Dafür bietet uns die MEG an, Grünabfall auch auf dem Parkplatz des Friedrich-Wennmann-Bads in Heißen abzugeben. Werktags von 8 Uhr bis 16 Uhr 30 dürfen wir pro Fahrzeug mit einem Kofferraum voll vorfahren. Wer mehr hat, muss zum Wertstoffhof. Grundsätzlich gilt: Um keine Infektion mit dem Coronavirus zu riskieren, können wir nicht alle gleichzeitig unseren Grünschnitt an den Abgabestellen los werden. Wir sollten deshalb Wartezeit mitbringen.