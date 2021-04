A59 weiter gesperrt

Die Autobahn ist deshalb zwischen den Kreuzen Duisburg und Duisburg-Süd in beide Richtungen gesperrt. Anfang der Woche soll an der kaputten Brücke eine Behelfskonstruktion eingebaut werden, damit der Verkehr auf der A59 zumindest eingeschränkt wieder rollen kann. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird die Brücke in naher Zukunft saniert werden müssen. In welchem Umfang und über welchen Zeitraum dann weitere Sperrungen nötig werden, ist noch unklar.