A43: Schranke noch nicht komplett fertig

Am Mittwoch muss deswegen noch einmal nachgelegt werden. Richtung Münster gibt es deswegen zwischen Eickel und dem Kreuz Herne nur eine Fahrspur. Das gilt in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. In der Gegenrichtung ist die Anlage bereits fertig. Sie soll dafür sorgen, dass schwere Lastwagen nicht über die Kanalbrücke fahren. Das Bauwerk gilt als marode und soll in den nächsten drei Jahren saniert werden.