A43: Schwere LWK werden ausgesperrt

In Richtung Wuppertal ist die Anlage schon seit der Weihnachtszeit in Betrieb. In der Gegenrichtung hatten die Arbeiter wegen der Witterung Probleme, rechtzeitig fertig zu werden. Heute Mittag ist dann auch die Schranke in Fahrtrichtung Münster in Betrieb gegangen. Bislang galt schon ein Fahrverbot für LKW, die schwerer als 3,5 Tonnen sind. Viele Fahrer haben sich aber nicht daran gehalten. Jetzt sollen die Schranken sicherstellen, dass die Emschertalbrücke noch bis zum Ende ihrer Sanierung in drei Jahren durchhält. Im Bereich Kreuz Herne gilt jetzt Tempo 40.