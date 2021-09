Klassischer Tunnelbau

Bislang wurde der Tunnel in offener Bauweise gegraben und dann mit einem Deckel versehen. Das ist unter den Bahngleisen nicht möglich. Hier wird in klassischer Weise unterirdisch gegraben. Die Autobahn GmbH rechnet mit 16 Monaten Bauzeit und vielen Überraschungen. Gegraben wird nicht in natürlichen Gestein, sondern in einer Halde. Diese wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aus unterschiedlichen Materialien aufgeschüttet. Der Tunnelvortrieb wird ab sofort sieben Tage die Woche rund um die Uhr laufen. Wenn alles fertig ist, müssen noch zwei Bahnbrücken über die A42 gebaut werden.