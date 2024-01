A42-Taskforce trifft sich häufiger

Außerdem soll hier fortlaufend geregelt werden, wie der Verkehr rund um die Sperrung besser laufen kann. Auf den Umleitungsstrecken kommt es nach wie vor immer wieder zu längeren Staus. Rund 50 Fachleute sitzen jetzt regelmäßig zusammen, um nach Lösungen zu suchen. So werden z.B. ab sofort Flyer in vielen verschiedenen Sprachen über Speditionen an die LKW-Fahrer verteilt. Sie sollen dafür sorgen, dass die Umleitungsstrecken auf den Autobahnen besser genutzt werden. Bislang versuchen sie häufig innerhalb der anliegenden Städte die Sperrung zu umfahren. Ein weitere Maßnahme ist, dass die Fahrspuren in der Baustelle auf der A2 bei Königshardt breiter gemacht werden. Hier dürfen LKW wieder überholen. Das soll auf der wichtigen Umleitung für weniger Staus sorgen. Nach aktuellem Stand sollen ab dem Frühjahr zumindest PKW wieder über die marode A42-Brücke fahren dürfen.