A42-Brücke bei Bottrop: Viele LKW sind zu schwer und müssen abgeleitet werden

Mehr als 3.700-mal war die Schranke bisher unten

Städte verdienen an den Bußgeldern





Die neue Wiege- und Schrankenanlage auf der A42 soll verhindern, dass zu schwere Fahrzeuge über die marode Brücke fahren. Wiegt ein Laster über 3,5 Tonnen, geht die Schranke runter und das Fahrzeug muss abgeleitet werden. Dann wird automatisch ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro fällig. Das passiert häufig – seit der Öffnung vor zwei Wochen muss die Schranke in Richtung Kamp-Lintfort laut Autobahn GmbH rund 200-mal am Tag schließen. Im Schnitt also alle sieben Minuten. In Fahrtrichtung Dortmund musste die Schranke mehr als 760-mal eingreifen.

© Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services © Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Essen und Bottrop: So viel Geld bringt die neue Schrankenanlage ein

Die Stadt Bottrop bereitet aktuell Bußgeldbescheide in Höhe von mehr als 40.000 Euro vor. In Essen ist man wegen der Bußgelder gerade noch in Gesprächen mit den Behörden.

Zum Hintergrund: Die A42-Brücke war vor knapp drei Wochen (am 16. März) in Richtung Kamp-Lintfort freigegeben worden, seit mehr als einer Woche (seit dem 28. März) ist die Autobahn auch wieder in Richtung Dortmund befahrbar. Zuvor war die A42 monatelang gesperrt, um die marode Brücke zu stabilisieren.