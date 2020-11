A40 wird ab morgen vollgesperrt

Auf der A40 zwischen Essen und Duisburg müssen Autofahrer ab morgen Abend wieder Umwege fahren. Nach dem Tanklaster-Unfall in Höhe Styrum muss die Autobahn vollgesperrt werden. Das sagt der Landesbetrieb Straßen NRW. Grund sind Arbeiten an einer Hilfsbrücke. Los geht es morgen um 19 Uhr in Fahrtrichtung Essen.