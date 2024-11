A40 wegen Fahrbahnschaden vollgesperrt - mit UPDATE!

Auf einer Strecke von rund 20 Metern sei der Asphalt in voller Breite mehrere Zentimeter abgesackt. Der Schaden muss laut Autobahn GmbH dringend repariert werden. Wer über die A40 nach Essen möchte, wird über die hochbelastete A59 umgeleitet. Von der A59 geht es umgekehrt in Richtung Essen im Kreuz Kaiserberg nicht weiter. Die Autobahn GmbH kann noch nicht sagen, wie lange die Sperrung bestehen bleibt. Erst müsse der Schaden durch Sondierungsbohrungen begutachtet werden. Danach könne man mehr sagen. Der Bereich Kaiserberg sollte in großem Bogen umfahren werden. Es dürften sich noch längere Staus bilden als sonst. Erst im Juni gab es im Kreuz Kaiserberg eine Sperrung. In der Fahrbahn der A3 war ein Loch aufgetaucht, dass mit großem Aufwand repariert werden musste.