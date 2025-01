A40: Geplante Vollsperrungen abgesagt

Auf der A40 im Autobahnkreuz Kaiserberg werden wir in den nächsten Wochen mehr freie Fahrt haben, als erwartet. Einige der angekündigten Vollsperrungen verschieben sich. Das hat uns die zuständige Autobahn GmbH gesagt. Die geplanten Sperrungen an drei Wochenenden Ende Januar, Anfang Februar und Anfang März werden nicht stattfinden. Grund ist demnach der aktuelle Wintereinbruch. Die Bauarbeiten im Autobahnkreuz Kaiserberg kommen nicht so schnell voran, wie erwartet, sagt eine Sprecherin. Die geplante Vollsperrung jetzt am Wochenende wird dagegen stattfinden.

