A40-Ausfahrt Winkhausen gesperrt

Autofahrer können heute die A40-Ausfahrt Mülheim-Winkhausen in Richtung Duisburg nicht nutzen. Sie ist von 9 bis 15 Uhr gesperrt, sagt Straßen.NRW. Mitarbeiter werden in der Zeit Bäume, Sträucher und Büsche zurückschneiden. Wer von der A40 abfahren möchte, muss das entweder schon vorab in Heißen oder hinter der Sperrung in Dümpten machen.

© Trueffelpix - Fotolia