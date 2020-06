A3-Sanierung in rund 50 Stunden

Blitzaktion auf der A3 bei Oberhausen: Rund 300 Arbeiter haben am Wochenende auf einer Strecke von acht Kilometern neuen Asphalt verlegt. Dafür war am Freitagabend der Abschnitt zwischen den Kreuzen Kaiserberg und Breitscheid in beide Richtungen vollgesperrt worden.

© Ralf Rottmann/ FUNKE Foto Services