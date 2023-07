A3 nach Unfall stundenlang gesperrt

Der überholte Autofahrer ist laut Polizei daraufhin in die Leitplanke gefahren. Laut Autobahnpolizei wurde der Fahrer bei dem Unfall verletzt. Die Fahrbahn war voller Trümmerteile und Benzin lief aus. Passiert ist das Ganze zwischen Kreuz Kaiserberg und Oberhausen Lirich in Richtung Arnheim. Der Abschnitt war heute Nacht stundenlang gesperrt. Mehr Details will die Polizei später bekannt geben.