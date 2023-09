A3 ab AK OB-West gesperrt

Ab 22 Uhr wird der Abschnitt zwischen den Kreuzen Oberhausen-West und Oberhausen dicht gemacht. Betroffen davon ist auch der Anschluss Holten. Die Autobahn GmbH verpasst der Fahrbahn in Richtung Arnheim eine neue Asphaltschicht. Umleitungen werden mit roten Punkten gekennzeichnet. Sie führen auch über die A42 und A516. Vor allem am Anschluss Oberhausen-Zentrum dürften sich lange Staus bilden, da hier ein Ampel den Verkehr regelt. Montagfrüh (25.9.) um 5 Uhr soll die Autobahn wieder frei sein. Bereits im August hatte die Autobahn GmbH die A3 gesperrt. Hier gab es neuen Asphalt in Fahrtrichtung Köln.