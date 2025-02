A2 und A40: Schwere Unfälle am Wochenende

Bei einem schweren Unfall auf der A2 bei Recklinghausen sind gestern Nachmittag (2.2.) drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei geriet ein Auto in Fahrtrichtung Oberhausen in die Mittelleitplanke. Der Wagen überschlug sich und schleuderte quer über die Fahrbahn in einen Graben.

© abr68/Fotolia.com