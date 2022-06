9-Euro-Ticket überlastet teilweise Nahverkehr

Die Folge: Viele tausend Reisende passten nicht mehr in die Züge. Vor allem belastet gewesen sei die Achse Köln, Düsseldorf über das Ruhrgebiet bis nach Hamm. Hier hätten praktisch alle Züge über Stunden immer wieder zahlreiche Fahrgäste zurücklassen müssen. Kaum Probleme habe es dagegen in den Bussen der hiesigen Verkehrsunternehmen gegeben. Auch die S-Bahnen seien fast problemlos durch das lange Wochenende gekommen. Allerdings war die S3 wegen zu wenig Personal am Pfingstsonntag zwischen Hattingen und Oberhausen komplett ausgefallen. Der VRR rechnet auch rund um Fronleichnam wieder mit einer angespannten Lage. Bislang seien im Gebiet des VRR mehr als 900.000 9-Euro-Tickets verkauft worden. Die Deutsche Bahn hat bundesweit bislang 6,5 Millionen der verbilligten Tickets verkauft.