570 Schüler in der Notbetreuung

Mülheimer Eltern haben seit gestern (11.1.) Anspruch darauf, dass ihre Kinder in der Schule eine Notbetreuung bekommen. Das gilt für alle Schüler der Klassen 1 bis 6. Das betrifft in Mülheim rund 9.300 Kinder. Das Angebot haben gestern rund 570 von ihnen genutzt, sagt die Stadt. Das entspricht rund 6 Prozent der Kinder, die einen Anspruch auf die Notbetreuung in der Schule haben. Alle anderen machen Zuhause "Distanzunterricht".