45.000 Teilnehmer bei TalentTagen

Sie konnten kostenlos an den Bildungsangeboten teilnehmen. Bei uns in Mülheim standen unter anderem die Themen Programmieren lernen und Einblicke in die Finanzwelt auf dem Plan. Außerdem hat sich das Projekt Ausbildungspaten vorgestellt. Die Paten begleiten Jugendliche beim Übergang von der Schule ins Berufsleben. Ein Großteil der Veranstaltungen fand in diesem Jahr wieder in Präsenz statt. Große Unternehmen wie bp, Evonik, Siemens Energy oder thyssenkrupp öffneten ihre Tore. Die Bildungsreihe gilt als bundesweit einmalig. Die TalentTage Ruhr sollen auch helfen, dringend nötige Fachkräfte zu gewinnen. Hauptförderer ist die RAG-Stiftung.