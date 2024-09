Viele neue Pflegekräfte am SMH

Insgesamt 25 Nachwuchskräfte haben ihr Examen frisch in der Tasche. 17 von ihnen bleiben am SMH, die anderen gehen zu Kooperationspartnern. Dieser Kurs war etwas Besonderes, sagt das Institut. Die jungen Frauen und Männer seien noch während der Pandemie in die Ausbildung eingestiegen. Nach drei Jahren sind sie jetzt bereit für die Berufswelt. Los geht es am 1. Oktober. Das St. Marien-Hospital hatte vor vier Jahren begonnen, in großer Zahl selbst auszubilden - als Antwort auf den Fachkräftemangel. Eine gute Entscheidung, die sich bewährt hat, heißt es. Die nächste Pflegeausbildung startet am 1. April 2025. Bewerbungen sind hier möglich:





Telefon: 0208 305-2811

E-Mail: s.lehmann@contilia.de