4,2 Millionen Euro für die Feuerwehr

Damit kann die Feuerwehr die Trinkwasser-Versorgung in ganz unterschiedlichen Krisensituationen oder Katastrophen sicherstellen. Die Module können nicht nur in Mülheim eingesetzt werden, sondern auch in ganz NRW und darüber hinaus. Sie helfen zum Beispiel beim Löschen von Waldbränden, da sie große Mengen Löschwasser speichern können.

In der Vergangenheit hätten Extremwetterlagen wie Starkregen oder Trockenheit gezeigt, wie wichtig die Wasserversorgungssysteme seien, so Mülheims Oberbürgermeister Marc Buchholz. Ihr Trinkwassernotversorgungs-System setzte die Mülheimer Feuerwehr zum Beispiel bei der Flutkatastrophe in Eschweiler und im Ahrtal ein. Dabei hatte es teilweise Schwierigkeiten beim Transport gegeben. Durch die neuen, geländegängigen Fahrzeuge treten solche Probleme in Zukunft nicht mehr auf.

Das Modulsystem kann auch Krankenhäuser mit Trinkwasser versorgen. Außerdem ist es möglich, Zapfstellen für die Bevölkerung einzurichten.

Diese Elemente gehören zum neuen System