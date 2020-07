300 neue Kurse fürs zweite Halbjahr

Im Angebot sind rund 300 Kurse. Die meisten davon werden in den Räumen der VHS laufen. Wegen des Coronavirus muss dort der Mindestabstand eingehalten werden. Deswegen sind die Plätze in den Kursen begrenzt. Wer sich für Angebote anmelden möchte, kann das über die Internetseite der VHS machen, schriftliche per Anmeldekarte mit Einzugsermächtigung oder persönlich mit Barzahlung oder mit EC-Karte.

Öffnungszeiten des Anmeldebüros: Mo/Di/Do 9-12 und 13-16 Uhr, Fr 9-12 Uhr

E-Mail: vhs-anmeldung@muelheim-ruhr.de

Internetseite: https://vhs.muelheim-ruhr.de/cms/index.php