27. Drachenboot-Festival mit vielen Rennen

Es gibt zwei Bootsklassen. Teams können in 12er- und 20er-Drachenbooten an den Start gehen. In der Startklasse "Mixed" müssen mindestens vier bzw. sechs Frauen an Bord sein. Zusätzlich gibt es einen OPEN-Cup. Hier ist die Zusammensetzung der Besatzung nicht festgelegt. Außerdem wird ein Jugend-Mixed-Cup ausgetragen. Die Veranstalter planen auch zwei Verfolgungsrennen über 1.000 und 2.000 Meter. Wer sich frühzeitig anmeldet, bekommt einen Frühbucherrabatt und eine kostenfreie Trainingseinheit. Hier gibt es weitere Infos und den Link zur Anmeldung.