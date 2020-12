24-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall im Rohrbiegewerk von Mannesmann Grobblech in Mülheim ist am Dienstag Abend ein 24-Jähriger gestorben. Er soll in einer Lagerhalle an der Sandstraße in eine Anlage gezogen worden und dabei tödlich verletzt worden sein, heißt es vom Amt für Arbeitsschutz.

