2024: EM und neue Ausstellung im Gasometer

So startet am 15. März zum Beispiel die neue Ausstellung im Gasometer in Oberhausen. In "Planet Ozean" geht es um die Schönheit der Weltmeere und ihre vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Highlight wird eine 40 Meter hohe Welle, bestehend aus Leinwänden, sein, auf der die Meereswelt animiert wird.

Auf Schalke läuft am 23. März die größte 80er Party der Welt mit 60.000 erwarteten Partygästen.

Die ExtraSchicht läuft im kommenden Jahr ausnahmsweise schon am 1. Juni anstatt am letzten Juni-Wochenende. Eine Nacht lang geht es dann im ganzen Ruhrgebiet wieder um die Industriekultur.

Der Tag der Trinkhallen feiert am 17. August, das ist der letzte Tag der NRW-Sommerferien, seine vierte Auflage. Der Tag dient dazu, auf die rege Büdchenkultur hier im Ruhrgebiet aufmerksam zu machen. Bei teilnehmenden Kiosks gibt es entweder ein von der Ruhr Tourismus GmbH aufgestelltes oder ein eigenes Programm.

Im Dezember können sich die Menschen im Ruhrgebiet auf die einzige Show in NRW vom Bestseller-Autor Sebastian Fitzek freuen. Er kommt am 8. Dezember mit seiner "größten Thriller-Tour der Welt" in die Westfallenhalle nach Dortmund und präsentiert einen spannenden Adventskalender. Das Publikum entscheidet, welche Türchen geöffnet werden.