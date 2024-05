EM 2024: DFB lässt Spieler auf ungewöhnlichem Weg nominieren

Was haben die Social-Media-Handwerkerin "Dachdeckerin Chiara, RTL-Exclusiv-Moderatorin Frauke Ludowig und eine 93-jährige Frau aus einem Pflegeheim gemeinsam? Sie haben die Ehre gehabt, einen Spielernamen bekanntzugeben, der bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland für das DFB-Team dabei sein wird. Der Deutsche Fußball-Bund hat für den 16. Mai (Donnerstag) die offizielle Kader-Bekanntgabe von Nationaltrainer Julian Nagelsmann schon angekündigt. Allerdings sickern wie jedes Jahr erste Namen durch, die bei der EM dabei sind. Normalerweise haben diese Informationen Journalisten, diesmal läuft es ziemlich anders ab.





DFB geht neue Wege bei Kader-Bekanntgabe

Der DFB geht mit dieser Form der Kaderpräsentation einen neuen Weg. Bis zur Bekanntgabe des ganzen Aufgebots am Donnerstag (13 Uhr) bei Generalsponsor VW in Berlin sollen jeden Tag mehrere EM-Akteure auf unterschiedliche Weise verkündet werden. Den Anfang machte die "Tagesschau" mit der Nominierung von Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund). Nach Schlotterbeck war Jonathan Tah vom deutschen Meister Bayer Leverkusen als nächster EM-Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft präsentiert worden. Der DFB verkündete die Nominierung des Verteidigers gemeinsam mit dem durch Social-Media-Auftritte bekannten Altenpfleger Rashid Hamid via "Instagram". Hamid überreichte der als "Oma Lotti" bekannten Seniorin in dem Clip ein EM-Trikot mit der Nummer 93 - eine Torte mit einem Bild von Tah verbarg sich schließlich in einem Karton.

Einige Stunden später wurde in der Sendung "RTL Exclusiv" Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) als dritter Spieler verraten. Im Laufe des Montagabends war es dann "Dachdeckerin Chiara", die mit Manuel Neuer die nächste Nominierung präsentierte.

Rätselraten über nächsten Nominierungen

Nachdem am Dienstagmittag (14. Mai) bislang acht Spieler bekannt wurden, rätseln Fußballfans, wo und wann weitere Namen auftauchen. Bis Nationaltrainer Nagelsmann den offiziellen Kader bekannt gibt, werden höchstwahrscheinlich noch weitere DFB-Stars nominiert.

Diese Spieler sind mittlerweile nominiert (Dienstag 14. Mai - 13 Uhr)

Nico Schlotterbeck (24/BVB)

Jonathan Tah (28/Leverkusen)

Aleksandar Pavlovic (20/Bayern München)

Manuel Neuer (38/Bayern München)

Niclas Füllkrug (31/BVB)

Chris Führich (26/VfB Stuttgart)

Robin Koch (27/Eintracht Frankfurt)

Kai Havertz (24/FC Arsenal)

Autor: Joachim Schultheis (mit dpa)