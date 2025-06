Beste Platzierung seit 1997: Basketballerinnen EM-Fünfte

Piräus (dpa) - Deutschlands Basketballerinnen haben als Fünfte die beste Platzierung bei einer Europameisterschaft seit 1997 erreicht. Damals war die deutsche Auswahl Dritter geworden. Im Spiel um Platz fünf setzte sich das Team um die beiden WNBA-Profis Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder in Piräus gegen Tschechien mit 81:70 (37:32) durch.

Auch ohne die dieses Jahr fehlenden Satou und Nyara Sabally sowie die verletzte Kapitänin Marie Gülich setzte Deutschland seinen Aufwärtstrend im Frauen-Basketball damit fort. Bei der EM 2023 hatte die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis Platz sechs belegt, bei Olympia in Paris im vergangenen Jahr das Viertelfinale erreicht.

«Angesichts der Umstände war das das beste Ergebnis für uns. Es ist ein großer Schritt für den deutschen Basketball. Wir freuen uns auf das nächste Jahr», sagte die eingebürgerte Aufbauspielerin Alexis Peterson bei Magentasport.

Auftritt macht Mut für Heim-WM

Nach zwei Siegen und einer Niederlage während der Vorrunde in Hamburg hatte sich Deutschland in Piräus im Viertelfinale Titelverteidiger Belgien klar geschlagen geben müssen. Fiebich und ihre Kolleginnen schüttelten die Enttäuschung aber ab, gewannen die beiden Platzierungsspiele gegen die Türkei und Tschechien souverän und tankten Selbstvertrauen für die Heim-WM in Berlin im kommenden Jahr. Beste deutsche Werferin zum Abschluss war Fiebich mit 20 Punkten.

Gegen Tschechien, gegen das Deutschland in der Vorbereitung ohne Fiebich und Geiselsöder noch deutlich verloren hatte, erwischte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes einen schwachen Start und lag schnell 0:8 zurück. Doch dann fand das deutsche Team seinen Rhythmus und führte zur Halbzeit mit fünf Punkten. Nach dem Seitenwechsel baute Deutschland den Vorsprung weiter aus und ließ sich am Ende von den wenigen Fans im Peace and Friendship Stadium feiern.