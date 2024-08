125 Jahre Emschergenossenschaft mit vier Festen

Am 14. September läuft eine große Veranstaltung im BernePark in Bottrop, danach geht es weiter in Holzwickede, Castrop-Rauxel und Dortmund sowie Recklinghausen. Die Emschergenossenschaft verspricht jeweils ein großes Familienprogramm. Sie wurde 1899 als erster deutscher Wasserwirtschaftsverband gegründet. Größtes und teuerstes Projekt war die Befreiung der Emscher von Abwasser. Dafür wurden über 430 Kilometer neue unterirdische Abwasserkanäle gebaut sowie vier Großkläranlagen. Die Renaturierung ist immer noch nicht abgeschlossen.