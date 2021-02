112 pendelt zwischen MH-Kaiserplatz und OB-Neumarkt

Die Straßenbahnlinie 112 kann wieder fahren. Zumindest zwischen den Haltestellen Mülheim-Kaiserplatz und Oberhausen-Neumarkt. Das hat die Ruhrbahn mitgeteilt. Die Strecke vom Kaiserplatz bis zum Hauptfriedhof in Mülheim ist allerdings immer noch vereist und nicht befahrbar. Dort sind weiter Ersatzbusse im Einsatz. Was wegen des Wintereinbruchs fahren kann und was nicht, aktualisiert die Ruhrbahn regelmäßig auf ihrer Internetseite.

