10-Jähriger stirbt bei Zugunglück

In Recklinghausen hat es am Abend ein schweres Zugunglück gegeben. Ein Güterzug hat zwei Kinder erfasst. Ein 10jähriges Kind wurde tödlich verletzt, ein 9-jähriges Kind kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und ist laut Polizei inzwischen außer Lebensgefahr.

© Jorg Greuel - stock.adobe.com