Zwischenbilanz zu Schwerpunktkontrollen

Die Kontrollen sollen zu unterschiedlichen Zeiten tagsüber und auch nachts laufen. Mit Stand 12. Januar sind bislang 712 Autofahrer verwarnt worden. 290 wurden angezeigt wegen deutlicher Überschreitung des Tempo-Limits und 16 Fahrverbote verhängt. Die bislang höchsten Geschwindigkeitsverstöße registrierten die Polizisten des Verkehrsdienstes in Essen. An der Bottroper Straße wurde ein Fahrzeug mit 97 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Auf der Wuppertaler Straße fuhr ein Autofahrer statt der erlaubten 70 km/h 131 km/h. In Mülheim brachte es ein Fahrer auf der Weseler Straße auf 89 km/h. Erlaubt sind hier 50 km/h. Eine Abschluss-Bilanz ist für Ende Januar / Anfang Februar angekündigt.