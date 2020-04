Zweiter Todesfall mit Coronavirus in Mülheim

In Mülheim ist heute ein weiterer Mann gestorben, der das Coronavirus hatte. Das meldet die Stadt. Der 79-Jährige hatte Vorerkrankungen und wurde im Evangelischen Krankenhaus behandelt. Ob er am Coronavirus oder an seinen Vorerkrankungen gestorben ist, steht noch nicht fest.

