Zweiter Mieter für ehemaliges Tengelmann-Gelände

Die Gesellschaft stellt Dampfkesselanlagen her. Sie liefert ganze Anlagen, Teilsysteme und Komponenten zur Energiegewinnung und Reststoffentsorgung. Sie sitzt im Moment noch in Duisburg, will aber nächstes Jahr im Sommer nach Mülheim umziehen.

Dafür hat das Unternehmen rund 9.000 Quadratmeter Büro- und Lagerfläche angemietet. Die werden jetzt noch passend umgebaut, heißt es vom Vermarkter des Tengelmann-Grundstücks, der Brockhoff & Partner Immobilien GmbH.

Erster Mieter: Tierfutter-Firma "PetCom"

Als erster Mieter hatte vor kurzem das Tierfutter-Unternehmen "PetCom" aus Minden einen Vertrag unterschrieben. Es hat seine Büros offiziell ab 1. Januar an der Wissollstraße in Speldorf.